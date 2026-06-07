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Общество

Пропавшего в Якутии трехлетнего ребенка нашли мертвым

Baza: пропавший в Якутии трехлетний мальчик утонул в реке
Telegram-канал «Baza»

Пропавший в Якутии трехлетний ребенок найден погибшим. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, тело мальчика спасатели обнаружили спустя шесть часов после начала поисков. Оно находилось примерно в четырех километрах ниже по течению реки, недалеко от берега.

Предварительно установлено, что ребенок, оставшись без присмотра взрослых, ушел с территории дома в селе Арылах и направился к реке Малая Ботуобуйа. У воды мальчик сорвался и утонул.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ребенок пропал накануне. В момент исчезновения он находился во дворе частного дома вместе с родителями. В какой-то момент мальчик остался без присмотра и покинул участок.

Во время поисков были обнаружены следы, ведущие к реке Ботуобуйа. К поисковой операции подключились жители села, часть из которых обследовала акваторию на спасательной лодке.

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