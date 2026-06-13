Москвичей предупредили о ливне и граде

МЧС: на Москву в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и град

МЧС России выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве в ближайшие часы. По информации ведомства, в столице с 09:00 до 21:00 мск ожидается дождь, гроза, град и усиление ветра до до 17 метров в секунду.

Спасатели призвали водителей избегать внезапных маневров; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

По прогнозам синоптиков, днем в субботу 13 июня в Москве сохранится жаркая погода, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +27-29°C. В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. В воскресенье москвичи смогут отдохнуть от периода жаркой погоды. Дневная температура опустится до +22-27°C.

Накануне во время грозы на пляже в подмосковной деревне Подрезово девушке в грудь попала молния. После начала дождя отдыхавшая на пляже девушка спряталась под деревом, в которое и попала молния. Ее удар спровоцировал ожог III степени в области груди и аритмогенный шок.

Ранее в сети появились кадры смерча возле Керчи.