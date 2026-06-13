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Общество

Москвичам пообещали жару и дожди на выходных

Синоптик Позднякова: дождь и гроза ожидаются в Москве на выходных
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Кратковременный дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве, воздух прогреется до +29°C. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу ночью синоптик прогнозирует переменную облачность без осадков. Днем сохранится жаркая погода, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +27-29°C. В воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. По словам Поздняковой, в воскресенье москвичи смогут отдохнуть от периода жаркой погоды. Дневная температура опустится до +22-27°C.

До этого Позднякова сообщала, что предстоящие выходные в Москве будут очень жаркими — погода может побить температурные рекорды, перешагнув за отметку 30°C.

В МЧС при сильной жаре рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды.

Ранее в Госдуме предложили ввести удаленную работу при аномальной жаре.

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