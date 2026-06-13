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Общество

ВСУ атаковали мосты в Херсонской области

Сальдо: ВСУ атаковали мосты в направлении Чонгара и Гениченска
Telegram-канал «Владимир Сальдо»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать два моста в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его информации, ночью ВСУ предприняли попытки атаковать мосты в направлении Чонгара. В настоящее время движение в сторону АПП «Джанкой» перекрыто.

Кроме того, украинские силы нанесли удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Специалисты обследовали конструкции, движение по мосту запущено в реверсивном режиме.

Сальдо также сообщил, что ночью силы ПВО и мобильных огневых групп уничтожили 25 ударных беспилотников ВСУ.

Несколькими днями ранее ВСУ ударили по трем мостам в Херсонской области, в результате переправы получили повреждения. Сообщалось, что в ту ночь были сбиты 45 украинских беспилотников ударного типа — ВСУ пытались сконцентрировать удары по транспортной инфраструктуре.

Ранее Сальдо рассказал, что ВСУ планируют полностью обезлюдить Херсон.

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