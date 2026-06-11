ВСУ нанесли удары по мостам в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью нанесли серию ударов по мостам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская армия атаковала три моста: через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.

По предварительной информации, переправы получили повреждения. На данный момент специалисты обследуют мосты, чтобы уточнить состояние конструкций. О сроках восстановления мостов и возобновлении движения по ним сообщат дополнительно.

По словам Сальдо, в ночь на 11 июня военные и силы противовоздушной обороны (ПВО) региона уничтожили 45 вражеских БПЛА ударного типа. Губернатор отметил, что ВСУ целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре области. Опасность повторных атак сохраняется.

До этого Сальдо заявил, что ВСУ планируют полностью обезлюдить Херсон. По его словам, украинские военные принимают все меры для вытеснения жителей города на запад. В частности, это происходит на Карантинном острове, где практически отсутствуют условия для жизни, отметил он.

Ранее Сальдо рассказал, во что Украина превращает Херсон.