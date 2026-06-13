Метро Харькова остановилось из-за проблем с электричеством

Метро и электротранспорт в Харькове встали из-за перебоев с электричеством

В Харькове из-за проблем с электричеством произошел сбой в работе метро, троллейбусов и трамваев. Об этом в Telegram-канале сообщает местный горсовет.

Власти города уточняют, что в настоящее время движение электротранспорта и подземки постепенно восстанавливают, однако на некоторых маршрутах возможны существенные задержки.

При этом автобусы в Харькове работают в штатном режиме.

Накануне в Киев и 10 областях Украины объявлялась воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в красной зоне находились Винницкая, Кировоградская, Киевская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Черкасская области. Там сирены звучали чуть меньше 20 минут, однако воздушная тревога подорожала действовать в Днепропетровской и Харьковской областях.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепре, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Ранее российские дроны заблокироваликировали дорогу ВСУ в Харьковской области.