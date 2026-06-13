Российские дроны заблокировали дорогу ВСУ в Харьковской области

Пилоты FPV-дронов группы «Конторы» российской группировки «Запад» лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) возможности передвигаться на участке трассы Р-79 на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Сварог».

По его словам, сейчас из-за активности российских дронов этот участок трассы противник для передвижения на технике не использует. «Сварог» также рассказал, на трассе до сих пор стоит подбитая техника ВСУ.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об усилении мер защиты от украинских беспилотников на трассе «Новороссия». По его словам, на ключевых автомагистралях юга России активизирована работа по нейтрализации вражеских дронов. Российские боевые беспилотники приступили к патрулированию дорог и уже помогают ликвидировать БПЛА противника, которые пытаются атаковать гражданский транспорт. Цель — не допустить попыток врага дестабилизировать ситуацию и обеспечить безопасность дорожного движения, подчеркнул губернатор.

Трасса «Новороссия» соединяет Ростов-на-Дону с Крымом, проходя через новые территории, включая ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Она входит в состав сухопутного коридора в Крым, идущего вдоль Азовского моря.

Ранее стало известно, что будет с дорогами Новороссии и Донбасса на фоне угроз ВСУ.