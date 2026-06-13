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Общество

В МВД рассказали, как мошенники вербуют подростков через «синдром пионера»

МВД: мошенники вовлекают подростков в преступления через «синдром пионера»
Frame Stock Footage/Shutterstock/FOTODOM

Подростки, которых вербуют мошенники, зачастую патриотичны, готовы помогать государству и правоохранительным органом, ими движет так называемый «синдром пионера». Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин во время интервью ТАСС.

«Мы в ходе работы стали пользоваться таким понятием, как «синдром пионера», — сказал представитель МВД.

По словам Васенина, мошенники часто просят подростков выполнить специальное задание от органов безопасности или полиции. В этой ситуации у ребенка срабатывает рефлекс, и он выражает готовность помогать.

«У него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок <…> с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия», — сказал собеседник агентства.

В этом случае важно внимание родителей и других авторитетных для подростка людей: учителя, тренера и др.

До этого в Москве школьник добровольно отдал мошенникам два сейфа родителей с драгоценностями и деньгами, думая, что общается с сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Подростку заявили о подозрительной активности с его аккаунтом на «Госуслугах». Затем школьника убедили «задекларировать» сбережения родителей. В итоге семейство лишилось 4 млн рублей, $15 тысяч, а также документов на недвижимость, люксовых часов и золотых украшений.

Ранее подростка обманули мошенники, выманив деньги под угрозой удара ВСУ.

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