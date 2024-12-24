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В Москве старшеклассник отдал лжесотруднику ФСБ два сейфа с деньгами и драгоценностями

Мошенники убедили школьника из Москвы отдать им два сейфа родителей с наличными
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Shutterstock

В Москве школьник добровольно отдал мошенникам два сейфа родителей с драгоценностями и деньгами, сообщает «Сапа».

Недавно 16-летнему юноше позвонил неизвестный, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Он предупредил подростка о подозрительной активности на его аккаунте на «Госуслугах», якобы злоумышленники пытаются таким способом завладеть его персональными данными.

Старшеклассник поверил собеседнику, а затем с ним связался некий «сотрудник ФСБ». Тот уточнил, имеются ли в доме запасы наличности и, убедившись, что родители мальчика хранят в сейфах гораздо больше 50 тыс. рублей, убедил школьника «задекларировать» их содержимое.

В итоге семейство лишилось 4 млн рублей, $15 тыс., а также документов на недвижимость, люксовых часов и золотых украшений от брендов Rolex, Tiffany&Co, BVLGARI, Chopard и других. Стоимость одних украшений оценивается в 6-7 млн рублей, окончательная сумма ущерба устанавливается. Как отмечается, подросток сам вынес сейфы из дома и вручил курьеру мошенников, их разыскивают.

Ранее мошенники угрожали устроить обыск в квартире пенсионерки и выманили у нее 4,5 млн рублей.

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