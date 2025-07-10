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Подростка обманули мошенники, выманив деньги под угрозой удара ВСУ

Мошенники выманили у подростка сотни тысяч рублей, имитируя угрозу удара ВСУ
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Ilya Naymushin/Reuters

В Москве 14-летний подросток стал жертвой мошенников, действовавших через поддельный аккаунт девушки в мессенджере. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После получения его геолокации в загородной зоне неизвестные прислали видео с угрозами «удара ВСУ» по указанному адресу и потребовали деньги под видом «сотрудников ФСБ».

Подростку написал фейковый профиль, предложивший встречу. После отправки локации злоумышленники прислали ролик с человеком в камуфляже, предрекающим «победу Украины». Далее последовал звонок от «следователя», заявившего: проблему решат, если подросток не финансирует ВСУ. Под предлогом «безопасного счета» парня убедили снять дома сотни тысяч рублей и перевести мошенникам.

Родители обнаружили пропажу денег через несколько дней и обратились в полицию. Расследование ведет МВД.

7 июля ФСБ сообщила о задержании четырех россиян, которых мошенники вовлекли в диверсии по заданию украинских спецслужб. Граждан задержали в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. Все задержанные — граждане России 1992, 2001 и 2004 годов рождения.

Ранее российский пенсионер «задекларировал» 5 млн рублей, отдав их мошенникам.

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