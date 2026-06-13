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Общество

Два аэропорта на юге России возобновили работу

Росавиация: аэропорты Краснодара и Сочи возобновили обслуживание рейсов -
Song_about_summer/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Сочи и Краснодара (Пашковский) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов: Пашковский временно приостановил работу вечером 12 июня, воздушную гавань Сочи закрыли в 01:58 мск 13 июня.

Накануне на фоне беспилотной опасности аэропорт Пскова также приостанавливал работу.

В Минообороны ранее сообщили, что минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили 177 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В министерстве добавили, что украиснские дроны были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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