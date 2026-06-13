Силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ в 14 регионах России

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 июня обнаружили и сбили 177 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что дроны уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного человек в результате беспилотной атаки на Темрюкский район региона.

Брянскую область атаковали 62 украинских БПЛА, их нейтрализовали средства ПВО, подразделения Росгвардии и добровольцы бригады «БАРС-Брянск». Пострадали трое человек, один из них скончался.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.