В выходные Москву накроет волной рекордной жары

Предстоящие выходные в Москве будут очень жаркими – погода может побить температурные рекорды, перешагнув за отметку в +30 градусов. Об этом RT сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В длинные выходные у нас сохранится жаркая погода. Прогноз очень категоричный», — предупредила синоптик.

Местами, по её словам, возможен небольшой и умеренный дождь, однако это не помешает температуре воздуха подниматься, превышая климатическую норму. Так, 12 и 13 июня ожидается +29…+31 градус, что станет новым рекордом для этих чисел июня.

Ночью будет не легче – прогнозируется духота, жителям городов на этом фоне рекомендуют по возможности уехать на выходные за город.

На спад рекордная жара пойдёт лишь в воскресенье, 14 июня. В этот день днём ожидается от +22 до +27 градусов, при этом юго-восточный ветер сменится северо-западным, заключила Позднякова.

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