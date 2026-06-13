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Общество

В Париже простились с бывшей первой леди Франции

В Париже прошли похороны вдовы экс-президента Франции Бернадетт Ширак
Reporters/Global Look Press

Вдову экс-президента Франции Жака Ширака Бернадетт похоронили в Париже на кладбище Монпарнас. Об этом пишет Le Figaro.

Газета сообщила, что женщину отпели в базилике Святой Клотильды. Именно в этой церкви она в возрасте 22 лет обвенчалась со студентом Жаком Шираком, который учился вместе с ней в Институте политических наук в Париже. Этот брак продлился более 60 лет.

Вдова бывшего президента умерла 5 июня в возрасте 93 лет.

Ее муж возглавлял Францию с 1995-го по 2007 год. До избрания президентом он на протяжении 18 лет занимал пост мэра Парижа и дважды был премьер-министром. Он умер в сентябре 2019 года.

Сама женщина стала единственной первой леди в истории Франции, занимавшей выборную политическую должность. В 1971 году ее избрали в муниципальный совет коммуны Сарран в департаменте Коррез. С 1979-го по 2015 год она работала его генеральным советником. Во время президентства мужа Бернадетт Ширак неоднократно посещала Россию. В 2007 году ее наградили медалью Пушкина за вклад в распространение русского языка, сохранение культурного наследия и развитие связей между народами.

Ранее умер основатель модного дома Valentino.

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