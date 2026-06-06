Умерла вдова Жака Ширака

Бернадетт Ширак, вдова бывшего президента Франции Жака Ширака, скончалась в возрасте 93 лет. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По данным телеканала, Бернадетт Ширак умерла 5 июня, однако информация об этом появилась только на следующий день.

Бернадетт Ширак стала единственной первой леди в истории Пятой республики, занимавшей выборную политическую должность. В 1971 году ее избрали в муниципальный совет коммуны Сарран в департаменте Коррез. С 1979-го по 2015 год она работала генеральным советником этого департамента.

В 2025 году Бернадетт Ширак получила звание офицера ордена Почетного легиона. С 2008 года она являлась кавалером этой награды.

Во время президентства мужа Бернадетт Ширак неоднократно посещала Россию. В 2007 году ее наградили медалью Пушкина за вклад в распространение русского языка, сохранение культурного наследия и развитие культурных связей между народами.

Жак Ширак возглавлял Францию с 1995-го по 2007 год. До избрания президентом он на протяжении 18 лет занимал пост мэра Парижа и дважды был премьер-министром страны.

Политик скончался 26 сентября 2019 года в возрасте 86 лет. В последние годы жизни Жак Ширак практически не появлялся на публике. После его смерти был похоронен на кладбище Монпарнас рядом со своей старшей дочерью Лоранс.

Ранее скончался известный государственный деятель Дагестана Хизри Шихсаидов.