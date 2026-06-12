Мошенники начали заманивать школьников на липовые сайты с итогами ЕГЭ

Мошенники создают фальшивые сайты, на которых российские школьники могут проверить баллы ОГЭ (основного государственного экзамена) и ЕГЭ (единого государственного экзамена) и подать апелляцию, сообщил РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

По словам парламентария, злоумышленники также предлагают учащимся «поднять баллы» или оформить пересдачу «по связям». А некоторым школьникам приходят сообщения о том, что нужно пройти по ссылке, чтобы подтвердить место в вузе.

«Главное правило — не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем, не передавать паспортные данные, СНИЛС, коды из смс третьим лицам и не поддаваться на уловки о «гарантированной помощи во время ОГЭ или ЕГЭ», — заявил сенатор.

Он призвал перепроверять связанную с экзаменами информацию через учебные заведения, региональный центр обработки информации и личный кабинет абитуриента.

До этого главред аналитического издания Runet Владимир Зыков предупредил, что мошенники в разговоре с абитуриентами и их родителями могут выдавать себя за сотрудников бухгалтерии или договорного отдела университета. Эксперт уточнил, что в этом случае злоумышленники говорят о необходимости срочной предоплаты, чтобы место на платном отделении вуза было закреплено за будущим студентом. При этом они могут присылать жертвам счет, QR-код, реквизиты или ссылку на оплату.

Ранее россиянам объяснили, почему паспортные данные нельзя хранить в галерее смартфона.