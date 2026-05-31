Мошенники нацелились на абитуриентов и их родителей

Мошенники в разговоре с абитуриентами и их родителями могут выдавать себя за сотрудников бухгалтерии или договорного отдела университета, предупредил в комментарии RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

Эксперт уточнил, что в этом случае злоумышленники говорят о необходимости срочной предоплаты, чтобы место на платном отделении вуза было закреплено за будущим студентом. При этом они могут присылать жертвам счет, QR-код, реквизиты или ссылку на оплату.

«Особенно подозрительно, если деньги просят перевести на карту физического лица, по реквизитам из мессенджера или через непонятный платежный сервис», — отметил Зыков.

Он подчеркнул, что плата за обучение вносится строго после заключения договора и по официальным реквизитам. По словам специалиста, мошенники могут угрожать жертвам и аннулированием заявления на прием или тем, что место уйдет другому абитуриенту.

До этого злоумышленники начали предлагать выпускникам школ платную пересдачу экзаменов или изменение уже полученных результатов. Распространению этой схемы способствовало появление поддельных апелляционных документов, созданных с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ранее в Воронеже мошенники выманили у завкафедрой уголовного права более 15 млн рублей.