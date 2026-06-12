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Общество

Папа Лев XIV не смог вылететь с Тенерифе из-за поломки самолета

Вылет папы Льва XIV из Испании был приостановлен из-за поломки самолета
Remo Casilli/Reuters

Папа римский Лев XIV не смог покинуть остров Тенерифе из-за неисправности самолета Airbus A320, принадлежащего испанскому перевозчику Iberia. Об этом сообщает ТАСС.

По словам журналистов, аккредитованных при понтифике, сам глава Ватикана и остальные члены делегации, которые уже успели занять места на борту, были вынуждены покинуть лайнер.

Лев XIV покинул воздушное судно в сопровождении короля Испании Филиппа VI, который приехал проводить его в аэропорт после завершения апостольского визита на остров.

Как сообщили в Ватикане, возвращение главы Римско-католической церкви в Италию состоится на самолете монарха. Журналистов, путешествующих с делегацией, отправят в Рим отдельным рейсом Iberia.

Изначально вылет был запланирован на 17:20 по московскому времени, а прибытие в аэропорт Рима ожидалось в 21:40. Однако, согласно данным агентства ANSA, полет пришлось отложить из-за проблем с двигателем, на устранение которых требуется значительное время.

Ранее папа Лев XIV отслужил первую мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне.

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