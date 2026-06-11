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Культура

В соборе Саграда Фамилия в Барселоне прошла первая служба

Папа Лев XIV отслужил мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне
Nacho Doce/Reuters

Папа римский Лев XIV провел мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне и освятил центральную башню Иисуса Христа. Об этом пишет испанское издание La Vanguardia.

По информации журналистов, на мессе в соборе и рядом с ним присутствовало 8 тыс. человек, в том числе король Испании Филипп VI.

Событие было приурочено к столетию со дня гибели архитектора Антонио Гауди (10 июня 1926 года его насмерть сбил трамвай — прим.ред.). Он посвятил проекту более 40 лет, но при нем завершили только одну из башен. Дальше архитекторы работали по чертежам Гауди. Строительство Саграды Фамилия продолжается уже 144 года и теперь близится к завершению. Здание строится с перерывами с 1882 года.

Освящение башни Иисуса Христа Саграды Фамилии является одной из основных частей визита Льва XIV в Испанию. Это первый визит понтифика в Испанию за 15 лет.

Искупительный храм Святого Семейства, известный также под названием Саграда Фамилия, — это католический храм в Барселоне. Первый камень, ознаменовавший строительство храма в районе Эшампле, был заложен 19 марта 1882 года. Автор проекта — Антонио Гауди посвятил созданию храма 42 года своей жизни. При его жизни был построен только фасад Рождества. После кончины архитектора в 1926 году строительство продолжали ученики и соратники по оставшимся чертежам. В 2005 году сооружение внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм стал самым известным долгостроем мира.

Ранее было завершено строительство главной башни Саграде Фамилия.

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