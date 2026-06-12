Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стало известно, на сколько в Москву и Подмосковье пришли грозы

В Гидрометцентре сообщили, что грозы в Москве и Подмосковье продлятся двое суток
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Грозы в Московском регионе продлятся ближайшие двое суток, рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу погоды, в субботу, 13 мая, в столице и Подмосковье ожидается кратковременный дождь и гроза. Порывы юго-восточного ветра могут достичь 15 м/с, а воздух прогреется до +30...31°C.

«Днем в воскресенье (14 июня. — «Газета.Ru») тоже местами возможен кратковременный дождь, по области местами гроза, но столбики термометров уже не поднимутся выше +23°C», — сообщили синоптики.

Они добавили, что в Московской области будет +24°C.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что на смену рекордно сильной жаре придут дожди с грозами. По его словам, с юго-запада приблизится фронтальный раздел, который принесет кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха станет комфортнее — прогнозируется не выше +26....28°C. С воскресенья Москва окажется в новой воздушной массе, на фоне чего температура опустится уже до +21…24°C, а дожди с грозами сохранятся.

Ранее «Газета.Ru» узнала, куда россияне поедут на июньские праздники.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!