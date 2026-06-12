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Общество

В Техасе произошла массовая стрельба, есть пострадавшие

В результате стрельбы в техасском Мидленде один человек не выжил
Shutterstock

В результате стрельбы, произошедшей в городе Мидленд (штат Техас), 12 человек получили ранения, одного из них спасти не удалось. Об этом на пресс-конференции сообщила мэр города Лори Блонг, пишет РИА Новости.

По данным полиции, 12 июня злоумышленник открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в здании. Прибывшая на вызов группа офицеров услышала звуки выстрелов внутри строения. Район инцидента был оцеплен, на место прибыл спецназ.

На данный момент, по информации властей, ситуация со стрельбой в Мидленде урегулирована, подозреваемый ликвидирован.

«Инцидент со стрельбой урегулирован», — отмечается в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте городской администрации.

4 июня после церемонии вручения дипломов в старшей школе города Фэрфилд (Калифорния) произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили ранения. 18-летний молодой человек получил ранения, не совместимые с жизнью.

Ранее в США произошла стрельба недалеко от базы сборной Англии по футболу, пострадали девять человек.

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