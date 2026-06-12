Названы самые дешевые направления для путешествий по России

Самым доступным направлением среди популярных внутренних маршрутов оказался Саранск. Средняя стоимость авиабилета составила всего 6 160 рублей в одну сторону. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Также в тройку наиболее бюджетных направлений вошли Сыктывкар (6 640 рублей) и Нягань (6 750 рублей). Среди крупных российских городов наиболее доступными для путешествий оказались Волгоград со средней стоимостью билета 8 420 рублей, Уфа – 8 110 рублей и Самара – 9 070 рублей. В десятку самых выгодных направлений также вошли Тюмень (11 170 рублей), Архангельск (11 370 рублей), Нижний Новгород (11 820 рублей) и Екатеринбург (12 050 рублей).

Санкт-Петербург, традиционно входящий в число самых популярных городов для поездок, также остается относительно доступным: средняя стоимость перелета составляет 12 740 рублей. Особый интерес у путешественников сохраняется к Калининграду. Несмотря на высокий спрос, средняя стоимость перелета в самый западный регион России составляет 12 980 рублей, что делает направление одним из наиболее доступных.

«Даже с учетом высокого сезона многие внутренние направления стоят в два-три раза дешевле популярных зарубежных маршрутов. Если средняя стоимость перелета за границу летом часто превышает 25–30 тысяч рублей в одну сторону, то в ряд российских городов можно улететь всего за 6–13 тысяч рублей. Фактически путешествия по стране сегодня могут обойтись на 50–75% дешевле международных поездок», – рассказывает пресс-служба Купибилет.

Ранее россияне рассказали, как планируют туристические поездки.