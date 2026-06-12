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Общество

Средства ПВО уничтожили летевший на Москву дрон

Собянин: сбит еще один летевший к Москве БПЛА
Evgeniy Maloletka/AP

Силы ПВО уничтожили беспилотник, пытавшийся атаковать Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву», — написал он.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.

Несколькими часами ранее Собянин сообщал о дронах, пытавшихся совершить атаку на Москву в День России, — все они были сбиты.

Атаки БПЛА на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

В начале июня член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия отвечает на все удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по законам войны. Он подчеркнул, что российские военные наносят удары только по военным объектам и логистическим цепочкам, не уподобляясь террористическим наклонностям Киева, который атакует мирное население.

Ранее режим ЧС ввели в многоэтажке Краснодара после атаки дрона ВСУ.

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