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Армия

Количество атаковавших Москву БПЛА превысило 20

Собянин: на подлете к Москве уничтожены еще два беспилотника
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Еще пять БПЛА попытались атаковать столицу и были ликвидированы системой ПВО (противовоздушной обороны), написал на канале в мессенджере «Макс» мэр города Сергей Собянин.

Об уничтожении БПЛА градоначальник сообщил в постах в 15:18, 15:21 и 15:27. Специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Таким образом, столицу в течение пятницы, 12 июня, пытался атаковать уже 21 дрон.

До этого герой России капитан Сергей Терзиян рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО. Военный руководит Службой беспилотных систем 68-й гвардейской мотострелковой дивизии. Она включает группу особых расчетов, которые занимаются выслеживанием и устранением самых сложных целей в зоне специальной военной операции.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок рассказал, каким может быть следующий удар «Орешником».

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