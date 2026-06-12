В Краснодаре четверо мужчин подрались в луже и попали на видео

В Краснодаре мужчины устроили драку в луже после дождя

В Краснодаре четверо мужчин устроили драку в луже после непогоды. Видео публикует Telegram-канал «Краснодар|Телетайп».

В посте уточняется, что драка произошла в Музыкальном микрорайоне.

«Группа граждан решила выпить за окончание дождя, но водки на всех не хватило», — отмечается в публикации.

До этого на несколько российских регионов обрушился град со шквалистым ветром. Так, в Краснодаре на Московской улице припаркованные автомобили ушли под воду. На видео оттуда из-под воды торчат только верхушки машин. Кроме того, один из городских подземных переходов превратился в водопад.

Непогода пришла и в Хабаровск. По словам местных жителей, сильнее всего пострадал Северный микрорайон города. Там были затоплены дороги, а в одном из домов град выбил стекла. У автодорожного техникума упало дерево и оборвало провода. Из-за этого произошла остановка в движении трамваев.

Ранее стало известно, на сколько в Москву и Подмосковье пришли грозы.