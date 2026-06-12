На видео попали автомобили, ушедшие под воду из-за ливней в Краснодаре

На Хабаровск и Кубань обрушились ливни со шквалистым ветром

На несколько регионов России обрушился град со шквалистым ветром. Кадры публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что в Хабаровске непогода повредила провода, и трамваи встали. А на Кубани затопило улицы.

По словам жителей Хабаровска, сильнее всего пострадал Северный микрорайон. Там затоплены дороги, в одном из домов град выбил стекла. У автодорожного техникума упало дерево и оборвало провода.

Как сообщают местные паблики, в Краснодаре на Московской улице припаркованные автомобили ушли под воду. На видео оттуда из-под воды торчат только верхушки машин. Кроме того, один из городских подземных переходов превратился в водопад.

До этого в Ереване в результате удара молнии обрушился мост. Он расположен в 35 км на север от столицы. По предварительным данным, в результате крушения переправы были повреждены три автомобиля.

Ранее стало известно, на сколько в Москву и Подмосковье пришли грозы.