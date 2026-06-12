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Общество

Власти Чебоксар сообщили о последствиях ракетной атаки ВСУ

Трофимов: 42 дома повреждены в Чебоксарах в результате ракетной атаки ВСУ
РИА Новости

В результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Чебоксары 10 июня повреждения получили свыше 40 жилых домов. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава города Станислав Трофимов.

«После прилета 10 июня повреждения имеются в 42 домах. Более чем в 40 квартирах все повреждения уже устранены», — написал он.

По его словам, в данный момент ведутся работы по восстановлению всех поврежденных зданий.

Трофимов также рассказал, что после майской ракетной атаки повреждения устранены в 53 жилых домах, в работе остаются еще четыре дома.

Во время ракетной атаки ВСУ 10 июня по Чебоксарам пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, административные и социальные объекты. Для обследования поврежденного имущества в городе сформировали 16 комиссий.

Предыдущая атака была совершена 5 мая. Глава Чувашии Олег Николаев тогда заявлял, что основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре. В результате него пострадали не менее 50 человек.

Ранее генерал раскрыл возможные места запуска украинских ракет «Фламинго» по Чебоксарам.

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