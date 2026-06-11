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Общество

Молния разрушила мост в Армении

В Армении от удара молнии обрушился мост
Ministry of Internal Affairs of the Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Armenia

В Ереване в результате удара молнии обрушился мост. Об этом рассказали в спасательной службе МВД Армении, передает «Sputnik Армения».

«11 июня в районе 19:26 (18:26 по мск. — прим. ред.) в центр оперативного управления МВД поступило сообщение о том, что на трассе Ереван—Севан, неподалеку от Чаренцавана, от удара молнии обвалился мост», — говорится в сообщении.

Мост расположен в 35 км на север от столицы. По предварительным данным, в результате были повреждены три автомобиля. На месте работают спасатели и полицейские, движение на трассе серьезно затруднено.

В МВД Армении также предупредили, что в ближайшие часы в городах Раздан и Севан ожидаются сильные дожди. В ночь на 11 июня в муниципалитете Гюмри прошел ливень с градом, в результате были затоплены несколько улиц, движение транспорта приостановлено. Местами ледяной покров достигал 1,5 метра, сообщили СМИ.

Ранее мост-памятник почти со столетней историей обрушился в России из-за ливней.

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