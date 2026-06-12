В Краснодаре взорвалась трансформаторная будка

Трансформаторная будка взорвалась в микрорайоне Образцово в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По словам местных жителей, ударная волна была такой силы, что в квартирах посыпалась штукатурка.

«Из-за аварии электричество отключили в некоторых домах на Адмирала Пустошкина, Бульваре Адмиралтейском и на Адмирала Макарова», — отмечается в сообщении.

В мае в Оренбурге 13-летний подросток забрался в трансформаторную будку во время игры в прятки и получил удар током. Компания подростков играла в прятки во дворах домов по улице Чкалова. Один из школьников решил спрятаться понадежнее, забежал в здание тяговой подстанции, расположенное рядом со школой. Приятели обнаружили его лежащим на полу без сознания и вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики установили, что подростка ударило током, спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток упал с опоры ЛЭП после сильного удара током и чудом выжил.