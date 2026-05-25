В Оренбурге подросток играл в прятки в трансформаторной будке и не выжил

В Оренбурге 13-летний подросток забрался в трансформаторную будку во время игры в прятки и получил удар током. Об этом сообщает kp.ru.

Компания подростков играла в прятки во дворах домов по улице Чкалова, один из школьников решил спрятаться понадежнее, она забежал в здание тяговой подстанции, расположенное рядом со школой. Приятели обнаружили его лежащим на полу без сознания и вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики установили, что подростка ударило током, спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Калининградской области подростка ударило током на трансформаторной подстанции. , 14-летний школьник играл с друзьями на заброшенной территории. В какой-то момент мальчик решил забраться на опору трансформаторной подстанции, где его ударило током. Спасти подростка не удалось.

