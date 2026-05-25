Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Оренбурге подросток играл в прятки в трансформаторной будке и не выжил

В Оренбурге подростка ударило током в трансформаторной будке
FotograFFF/Shutterstock

В Оренбурге 13-летний подросток забрался в трансформаторную будку во время игры в прятки и получил удар током. Об этом сообщает kp.ru.

Компания подростков играла в прятки во дворах домов по улице Чкалова, один из школьников решил спрятаться понадежнее, она забежал в здание тяговой подстанции, расположенное рядом со школой. Приятели обнаружили его лежащим на полу без сознания и вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики установили, что подростка ударило током, спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Калининградской области подростка ударило током на трансформаторной подстанции. , 14-летний школьник играл с друзьями на заброшенной территории. В какой-то момент мальчик решил забраться на опору трансформаторной подстанции, где его ударило током. Спасти подростка не удалось.

Ранее подросток упал с опоры ЛЭП после сильного удара током и чудом выжил.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!