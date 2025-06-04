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Школьник случайно сорвался с восьмого этажа после попытки впечатлить друзей

В Петербурге подросток упал с балкона восьмого этажа
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Pexels

Школьника госпитализировали после попытки впечатлить знакомых трюками. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Стойкости. Компания молодых людей вышла на балкон восьмого этажа, где 17-летний юноша решил продемонстрировать свои навыки. На высоте он несколько раз перелез через ограждение, но в какой-то момент случайно сорвался.

В результате десятиклассника госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое, о характере травм не сообщается. На данный момент медики борются за его жизнь.

До этого в Астрахани пятилетний ребенок выпал из окна квартиры. В момент инцидента мать вышла в магазин, оставив дочь без присмотра. Девочка смогла забраться на подоконник и спикировала с девятого этажа вместе с москитной сеткой.

Спасти пострадавшую не смогли. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Чебоксарах трехлетняя девочка выпала из окна, пока мать спала.

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