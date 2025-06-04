Школьник случайно сорвался с восьмого этажа после попытки впечатлить друзей

Школьника госпитализировали после попытки впечатлить знакомых трюками. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Стойкости. Компания молодых людей вышла на балкон восьмого этажа, где 17-летний юноша решил продемонстрировать свои навыки. На высоте он несколько раз перелез через ограждение, но в какой-то момент случайно сорвался.

В результате десятиклассника госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое, о характере травм не сообщается. На данный момент медики борются за его жизнь.

До этого в Астрахани пятилетний ребенок выпал из окна квартиры. В момент инцидента мать вышла в магазин, оставив дочь без присмотра. Девочка смогла забраться на подоконник и спикировала с девятого этажа вместе с москитной сеткой.

Спасти пострадавшую не смогли. В ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Чебоксарах трехлетняя девочка выпала из окна, пока мать спала.