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В Барнауле девушка сорвалась с высоты, пытаясь спасти котенка

В Барнауле девушка упала с балкона на 13-м этаже, пытаясь спасти своего котенка
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

В Барнауле 19-летняя девушка упала с высоты при попытке спасти домашнего питомца, сообщили в управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Инцидент произошел в ночь на 6 июня на улице Путиловской. По словам очевидцев, девушка пыталась спасти своего котенка, который застрял на балконе 13 этажа многоуровневого дома. Однако в процессе пострадавшая сорвалась и приземлилась на крышу 10 этажа, то есть на другой уровень дома. На место вызвали полицию и скорую.

Они не сразу смогли попасть к пострадавшей, поэтому на помощь позвали спасателей. Они использовали моторез, чтобы обеспечить доступ на крышу, где в беспомощном состоянии находилась девушка. Она оставалась в сознании, но жаловалась на сильную боль в ногах. Ее эвакуировали с крыши и доставили до кареты скорой помощи. О характере полученных травм не сообщается.

До этого школьника из Петербурга госпитализировали после попытки впечатлить знакомых трюками. Компания молодых людей вышла на балкон восьмого этажа, где 17-летний юноша решил продемонстрировать свои навыки. На высоте он несколько раз перелез через ограждение, но в какой-то момент случайно сорвался. Медики борются за его жизнь.

Ранее в Кронштадте мальчик попал в реанимацию, сорвавшись с высоты после попытки спасти кота.

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