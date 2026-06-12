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Общество

Мужчина поманил трехлетнюю девочку шоколадкой и изнасиловал

В Индии молодой человек изнасиловал трехлетнюю девочку
Saikom/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Индии задержали за изнасилование трехлетней девочки. Об этом сообщает Ibk24.

Инцидент произошел в момент, когда несовершеннолетняя играла около своего дома. 26-летний мужчина какое-то время присматривался к месту, затем подошел к малолетней и заманил шоколадкой.

В результате он забрал пострадавшую с собой и изнасиловал. После надругательства молодой человек бросил ребенка около дома. Узнав о произошедшем, семья обратилась в полицию. Во время обследования в больнице факт изнасилования подтвердился.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения и, отследив подозреваемого, задержали его. На данный момент он находится под арестом. Правоохранители тем временем выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого в Бангладеш подростки с наркотической зависимостью похитили семилетнего ребенка, после чего надругались в туалете. Семья какое-то время не обращалась к врачу, но позже семья все же сделала это. Подозреваемых задержали.

Ранее житель Кемеровской области расправился с женщиной, чтобы скрыть изнасилование.

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