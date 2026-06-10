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Общество

Житель Кемеровской области расправился с женщиной, чтобы скрыть изнасилование

В Кузбассе мужчине дали 15 лет колонии за изнасилование и расправу над женщиной
Shutterstock

Гурьевский городской суд признал виновным местного жителя в расправе, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Преступление было совершено 16 января 2002 года в гаражном массиве Гурьевска. Жертвой стала женщина 1966 года рождения, над которой мужчина надругался, а затем, чтобы скрыть следы и избежать наказания, забил.

Долгие годы виновник скрывался от правосудия, но в итоге предстал перед судом. 9 июня 2026 года суд окончательно назначил мужчине 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

До этого британских подростков-насильников не отправили в тюрьму из-за низкого IQ и незрелости. Они изнасиловали девочек в возрасте 14 и 15 лет. Один из них снимал происходящее на видео, которое впоследствии распространили. Все трое стали фигурантами уголовного дела, их признали виновными в изнасилованиях каждой из пострадавших и распространении непристойного контента, однако несовершеннолетние избежали реального наказания.

Ранее мужчина пять часов насиловал уборщицу и воткнул ей отвертку в глаз.

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