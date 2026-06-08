Подростки-наркоманы похитили 7-летнюю девочку и зверски изнасиловали в туалете

Девочка из Бангладеш подверглась изнасилованию со стороны подростков. Об этом сообщает Country Today.

По данным издания, подозреваемым 13 и 14 лет, молодые люди являются наркозависимыми и живут в одной деревне с пострадавшей. В день инцидента подростки похитили семилетнего ребенка, заперли в туалете и по очереди изнасиловали. После этого бросили на месте и скрылись.

Девочка смогла добраться до своей деревне и рассказать о ситуации не только своей семье, но и соседям. Так как у пострадавшей наблюдалось внутреннее кровотечение, мать одного из подозреваемых привела пострадавшую к местному сельскому врачу, который продал ей лекарство.

Препарат не помог, состояние школьницы ухудшилось. В ситуацию вмешались местные жители и привезли ее в окружной медицинский центр.

В последствии в полицию обратилась бабушка девочки. Предполагается, что родительница подозреваемого и врач препятствовали тому, чтобы ребенок обратился за помощью. Обоих подростков задержали, на данный момент идет расследование.

Ранее школьница забеременела после изнасилования опекуном и 7 его приятелями.