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Общество

Подростки-наркоманы похитили 7-летнюю девочку и зверски изнасиловали в туалете

В Бангладеш подростков-наркоманов подозревают в изнасиловании 7-летней девочки
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

Девочка из Бангладеш подверглась изнасилованию со стороны подростков. Об этом сообщает Country Today.

По данным издания, подозреваемым 13 и 14 лет, молодые люди являются наркозависимыми и живут в одной деревне с пострадавшей. В день инцидента подростки похитили семилетнего ребенка, заперли в туалете и по очереди изнасиловали. После этого бросили на месте и скрылись.

Девочка смогла добраться до своей деревне и рассказать о ситуации не только своей семье, но и соседям. Так как у пострадавшей наблюдалось внутреннее кровотечение, мать одного из подозреваемых привела пострадавшую к местному сельскому врачу, который продал ей лекарство.

Препарат не помог, состояние школьницы ухудшилось. В ситуацию вмешались местные жители и привезли ее в окружной медицинский центр.

В последствии в полицию обратилась бабушка девочки. Предполагается, что родительница подозреваемого и врач препятствовали тому, чтобы ребенок обратился за помощью. Обоих подростков задержали, на данный момент идет расследование.

Ранее школьница забеременела после изнасилования опекуном и 7 его приятелями.

 
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