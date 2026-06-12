В России уточнят требования к одному способу перевозки детей

Власти России уточнят требования к перевозкам детей на автобусах, в том числе в части разработки дополнительных конструкций безопасности внутри салона. Об этом говорится в утвержденном правительством РФ документе, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что также необходимо обеспечить соответствие автобусов установленным стандартам. Совершенствование требований затронет в том числе международные и междугородние перевозки, организованные группы перевозки детей и перевозки школьными автобусами.

Проработать вопрос поручили Минтрансу, Минпромторгу, Росстандарту, министерству внутренних дел России и властям регионов. Отчитаться о проделанной работе в правительство необходимо в 2028 году.

До этого в Запорожской области ввели временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей. Запрет связан с текущей оперативной обстановкой на дорогах области, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 «Новороссия». Он необходим для обеспечения безопасности и предотвращения поражения противником автотранспорта.

Ранее в Петербурге автобус с детьми столкнулся с внедорожником на мосту.