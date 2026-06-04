В Петербурге автобус с детьми столкнулся с внедорожником на мосту

В Петербурге автобус столкнулся с внедорожником на Володарском мосту

В Петербурге автобус столкнулся с внедорожником на Володарском мосту, о пострадавших на данный момент неизвестно. Об этом пишет «Фонтанка».

От удара у автобуса треснуло лобовое стекло, а легковой автомобиль разбил всю переднюю часть.

Очевидцы утверждают, что в салоне автобуса находились как минимум трое детей, а также много пожилых людей.

Днем 2 июня на 291-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь» произошло необычное ДТП. Бревно пробило лобовое стекло автомобиля.

До этого в Норильске байкер сбил женщину, когда уходил от инспекторов ГИБДД. На размещенных в сети кадрах видно, как в момент столкновения пешеход подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть, после чего нарушители оставляют свой транспорт и убегают. Один из сотрудников продолжает погоню за байкерами, второй – подходит к пострадавшей женщине.

Ранее в Ленинградской области нескольких человек не удалось спасти после ДТП.