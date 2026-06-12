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Над Россией сбили 231 беспилотник. Военная операция, день 1570-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1570-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 231 беспилотник. Норвегия выделит более $10,5 млн на ремонт на Чернобыльской АЭС после удара дрона. The Economist выяснил, что украинские власти решили эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к городу российской армии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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9:27

Варшава не должна давать добро на вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнит все ее условия Варшавы, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак.

9:14

🔴 Силы ПВО отразили массированную беспилотную атаку на Тольятти, поврежден промышленный объект, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Илья Сухих.

9:03

🔴 ВСУ атаковали Белгородскую область 72 раза за сутки. В результате погибла мирная жительница, еще 16 человек из трех округов региона получили ранения, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

8:50

Украина намерена запросить у западных партнеров дополнительные $20 млрд, сообщает Politico.

8:38

🔴 Силы ПВО уничтожили три летевших на Москву беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

8:26

🔴 В Татарстане в результате массированной атаки на Закамский регион БПЛА попал в жилой дом, сообщил глава республики Рустам Минниханов. Три человека пострадали, жильцов эвакуировали.

8:17

Украинские власти эвакуируют металлургические и станкостроительные предприятия из Краматорска, находящегося на контролируемой ВСУ части ДНР, на запад Украины по мере приближения к городу подразделений армии России, пишет The Economist.

8:12

Власти Норвегии выделят 100 млн крон ($10,53 млн) на ремонт Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС, получившего повреждения в результате удара дрона в феврале 2025 года, сообщило посольство королевства в Киеве.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь сбили 231 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1570-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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