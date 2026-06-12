Над Россией сбили 231 беспилотник. Военная операция, день 1570-й

Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 231 беспилотник. Норвегия выделит более $10,5 млн на ремонт на Чернобыльской АЭС после удара дрона. The Economist выяснил, что украинские власти решили эвакуировать заводы из Краматорска по мере приближения к городу российской армии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.