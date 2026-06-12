Иностранец, устроивший кровавую расправу над сыном и отцом, работал у последнего

В Подмосковье обвиняемого в нападении на семью отправили под стражу

В Подмосковье суд избрал меру пресечения подростку-иностранцу, которого обвиняют в нападении на семью в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По данным следствия, молодой человек ранее работал у главы семьи неофициально. Во время нападения юноша нанес пострадавшему не менее семи ударов ножом, одному из его сыновей – не менее двух ударов. Свой умысел иностранец не смог довести до конца, так как ребенок сопротивлялся.

Суд отправил обвиняемого под стражу на два месяца, то есть до 10 августа текущего года.

Молодого человека задержали после того, как он, по версии следствия, ворвался в частный дом в селе Терновка. В тот момент внутри находились отец и двое детей. Один мальчик смог спрятаться, остальные получили травмы. Главу семьи спасти не удалось.

Иностранец тем временем похитил деньки и попытался скрыться на машине пострадавшего. Нож он выкинул в кусты.

Ранее в Москве студент-иностранец получил удар ножом в ходе спора о политике.