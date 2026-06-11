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Общество

В Москве студент-иностранец получил удар ножом в ходе спора о политике

«МК»: в Москве спор студентов о политике привел к поножовщине в общежитии
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве 23-летний студент был ранен ножом в общежитии из-за спора о политике, стало известно mk.ru

Инцидент произошел во вторник, 9 июня, в общежитии строительного университета на Борисовском проезде. Уроженец Таджикистана конфликтовал с соседом по комнате из-за разницы в политических взглядах. В ходе конфликта иностранец получил удар ножом от оппонента.

Пострадавший спустился на первый этаж здания и позвал на помощь консьержа. Сейчас он продолжает находиться под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

До этого в Тыве подростки зверски избили юношу камнями и ножом. Как рассказала его сестра, ее 14-летний брат шел с прогулки домой. В этот момент к нему подбежали младшеклассники и заявили, что компания из четырех подростков забрала у них велосипед. Юноша решил заступиться за детей и забрал чужую вещь у молодых людей. После этого один из агрессоров подбежал и ударил в лицо так сильно, что пострадавший упал. Мальчика доставили в больницу, где он впал в кому. В таком состоянии он провел сутки, но спасти его медики не смогли. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Ранее на Урале мужчина избил подростка из-за голубого ирокеза.

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