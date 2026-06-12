Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Иностранец с ножом, напавший на семью в Подмосковье, был знаком с ними

СК: в Подмосковье юноше предъявили обвинения в нападении с ножом на семью
ГСУ СК России по Московской области

Молодого человека обвинили в нападении на мужчину и его детей в Наро-Фоминске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомстве подтвердили, что фигуранту 16 лет. С пострадавшим мужчиной несовершеннолетний был знаком. Юноше уже предъявили обвинения.

Также представители СК опубликовали кадры с места, где работали следователи. Судя по видео, нож, который использовал подозреваемый, нашли в кустах. Как полагают сотрудники ведомства, от предмета иностранец избавился сразу после произошедшего.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

«Следователь будет ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта», – сообщается в публикации.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела после кровавой расправы в селе Терновка. Предполагается, что он ворвался в частный дом и напал с ножом на главу семьи и его 13-летнего сына. Затем похитил деньги и пытался уехать на машине пострадавшего.

Мужчина не выжил, его сын попал в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее мужчина ударил продавщицу ножом в спину на Кубани за отказ дать пиво в долг.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Помощь с ипотекой для многодетных, первый матч ЧМ по футболу и бесплатная парковка в День России. Главное к утру 12 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!