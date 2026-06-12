Иностранец с ножом, напавший на семью в Подмосковье, был знаком с ними

СК: в Подмосковье юноше предъявили обвинения в нападении с ножом на семью

Молодого человека обвинили в нападении на мужчину и его детей в Наро-Фоминске. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомстве подтвердили, что фигуранту 16 лет. С пострадавшим мужчиной несовершеннолетний был знаком. Юноше уже предъявили обвинения.

Также представители СК опубликовали кадры с места, где работали следователи. Судя по видео, нож, который использовал подозреваемый, нашли в кустах. Как полагают сотрудники ведомства, от предмета иностранец избавился сразу после произошедшего.

На данный момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

«Следователь будет ходатайствовать перед судом об аресте фигуранта», – сообщается в публикации.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела после кровавой расправы в селе Терновка. Предполагается, что он ворвался в частный дом и напал с ножом на главу семьи и его 13-летнего сына. Затем похитил деньги и пытался уехать на машине пострадавшего.

Мужчина не выжил, его сын попал в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее мужчина ударил продавщицу ножом в спину на Кубани за отказ дать пиво в долг.