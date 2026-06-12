Под Калининградом пятилетний ребенок пережил падение с большой высоты

Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в мессенджере «Макс».

Инцидент с несовершеннолетним произошел вечером 11 июня в городе Советске на улице Капитана Лямина. По данным МЧС, ребенок выжил, его увезли в центральную городскую больницу с переломом ноги.

До этого похожий инцидент произошел в Москве. Четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. В столичной прокуратуре уточнили, что все случилось, когда мать малыша вышла в другую комнату. Ребенок попал в больницу. В прокуратуре напомнили родителям, что москитная сетка не защищает от падения, и призвали не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами.

В конце марта жители Подмосковья помогли младенцу, который выпал из квартиры, когда его мать отвлеклась, чтобы сварить кашу. Местные жители услышали детский плач и поняли, что на крыше подъезда кто-то есть. Очевидцы вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали.

Ранее в Петербурге младенец проглотил батарейку и оказался в реанимации.