В Петербурге младенец проглотил батарейку и оказался в реанимации

В Петербурге младенец проглотил батарейку и попал в больницу

В Приморском районе Петербурга десятимесячная девочка проглотила батарейку, ребенку стало плохо спустя двое суток. Об этом сообщает Neva Today.

Инцидент произошел в многоэтажке на Коломяжском проспекте. Бригада скорой помощи доставила в больницу десятимесячного младенца с подозрением на проглоченное инородное тело.

Выяснилось, что ребенок случайно проглотил батарейку и проходил с ней два дня. Пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации в тяжелом состоянии, инородное тело обнаружено в пищеводе. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве врачи спасли восьмилетнего ребенка, проглотившего 38 магнитов. Инородные тела опустились в нижние отделы брюшной полости, так что извлечь их с помощью эндоскопа было невозможно, поэтому специалисты приняли решение о проведении операции. нНа восьмые сутки ребенок находился в удовлетворительном состоянии был выписан домой.

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Ранее в Подмосковье ребенок попал в больницу, случайно съев крысиный яд.