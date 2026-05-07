В Москве ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры

В Москве четырехлетний мальчик выпал из окна, опершись на москитную сетку
В Москве четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа, когда оперся на москитную сетку, сообщает в Telegram-канале столичная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в доме на Землянском переулке, когда мать мальчика вышла в другую комнату. Ребенок попал в больницу.

В прокуратуре напомнили родителям, что москитная сетка не защищает от падения, и призвали не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами.

В конце марта жители Подмосковья помогли младенцу, который выпал из квартиры, когда его мать отвлеклась, чтобы сварить кашу. Инцидент произошел в Люберцах. Местные жители услышали детский плач и поняли, что на крыше подъезда кто-то есть. На кадрах с места происшествия видно, что один мужчина забрался на козырек и взял ребенка, а второй принял младенца на земле. После этого свидетели вызвали скорую помощь. Ребенок тоже был госпитализирован.

Ранее россиянам рассказали, почему открытые окна в квартире опасны для собак.

 
