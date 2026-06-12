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Общество

Очередь из желающих попасть в РФ в День России выстроилась на КПП в Эстонии

В эстонской Нарве на КПП выстроилась очередь из желающих перейти границу с РФ
Сергей Степанов (признан в РФ иностранным агентом)/РИА Новости

На пункте пропуска в эстонской Нарве в День России образовалась очередь из желающих перейти границу с РФ. Это следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП, передает РИА Новости.

Согласно кадрам, в 9.30 мск, со стороны Эстонии к КПП растянулась длинная очередь. На парковке можно наблюдать свыше 80 автомобилей.

До этого Санкт-Петербургская таможня предупреждала о возможных очередях со стороны Эстонии в праздничный день, но отмечала, что российская сторона готова к увеличенному потоку туристов. В ведомстве пояснили, что очереди с эстонской стороны связаны с изменением работы госорганов.

15 мая правительство Эстонии продлило временный особый порядок работы наземных КПП на юго-восточной границе с Россией и сократило часы работы пункта «Нарва-1» с 07:00 до 19:00 по местному времени. Ограничения сказываются не только на россиянах, но и на жителях эстонских приграничных населенных пунктов, которые часто посещают РФ, в том числе ради выгодной закупки более дешевых товаров.

Ранее стало известно, что на КПП в Нарве торгуют местами в очереди на въезд в Россию.

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