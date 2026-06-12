Госфонд Украины заявил о планах заработать на квартире Артемия Лебедева в Киеве

Госфонд Украины: квартиру Лебедева в Киеве выставили на аукцион за $236 тысяч

Квартиру российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева в Киеве продадут на аукционе. Об этом сообщил глава фонда госимущества Украины Дмитрий Наталуха в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Осматривали очередное подсанкционное имущество, которое скоро пойдет с молотка. На этот раз — квартиру... Артемия Лебедева», — написал Наталуха.

Квартира блогера находится в историческом центре Киева. Ее площадь составляет 138,5 квадратных метров. Недвижимость выставят на аукцион 30 июня со стартовой ценой $236 тысяч (почти 17 млн рублей).

Наталуха добавил, что родственникам Лебедева запретили забрать личные вещи. Подобным образом украинские власти поступали и с другими изъятыми объектами.

Артемий Лебедев находится под санкциями на Украине с 2022 года. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал у него две квартиры в Киеве площадью 193,2 и 138,5 квадратных метров. Они перешли в фонд госимущества страны. Въезд на территорию Украины дизайнеру запретили еще до начала специальной военной операции (СВО) — в 2017 году после поддержки воссоединения Крыма с Россией.

Ранее Артемий Лебедев высказался об уехавших за рубеж россиянах.