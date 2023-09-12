Киевские квартиры Артемия Лебедева перешли в фонд госимущества Украины

Украинское правительство утвердило передачу двух киевских квартир и другого имущества российского дизайнера Артемия Лебедева в Фонд госимущества (ФГИУ), передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-служба фонда.

«Кабинет министров передал имущественные активы российского деятеля... Артемия Лебедева в управление Фонда госимуществ Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил в полном объеме иск Министерства юстиции Украины и изъял активы, среди которых — две квартиры в Киеве площадью 193,2 и 138,5 квадратных метров.

По данным фонда, квартиры планируется перерегистрировать, выставить на приватизацию или сдавать в аренду. Поученные в результате деньги «пойдут в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии».

Также правительство передало ФГИУ активы заместителя председателя Общественной палаты ДНР Екатерины Мартьяновой.

Ранее Артемий Лебедев высказался об уехавших за рубеж россиянах.