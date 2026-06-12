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Общество

В Екатеринбурге ребенок упал в обморок на выступлении на празднике

Е1: в Екатеринбурге во время выступления на празднике мальчик упал в обморок
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Екатеринбурге самочувствие ребенка ухудшилось прямо во время празднования. Об этом сообщает Е1.

Инцидент произошел во время мероприятий, посвященных ежегодному празднику. Во время выступления несовершеннолетний, находившийся на сцене, упал в обморок.

Очевидцы сразу подняли его и унесли. Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется.

На кадрах с места заметно, как трое детей стоят перед микрофонами в парадной одежде. Еще один ребенок упал на асфальт. К нему подбегает мужчина, чтобы оказать помощь.

До этого в Тюмени школьнику стало плохо во время ЕГЭ. Выпускник ждал начала экзамена, но в какой-то момент почувствовал недомогание. На место прибыли медики, которые госпитализировали несовершеннолетнего. По словам очевидцев, некоторым детям тоже было плохо.

Как рассказали представители местного департамента образования, учащийся сможет сдать экзамен в резервную дату.

Ранее звезда КВН упал в обморок перед выступлением.

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