Стало известно, сможет ли сдать экзамен выпускник, которому стало плохо на ЕГЭ в Тюмени

ТАСС: подросток из Тюмени, которому стало плохо на ЕГЭ, сможет сдать экзамен

Школьник, который почувствовал недомогание на экзамене, сможет сдать ЕГЭ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования и науки региона.

По словам представителей ведомства, сделать это подросток сможет в резервные даты.

«Ученик, который не смог сдать ЕГЭ из-за ухудшения состояния здоровья, будет сдавать данный экзамен в резервные даты», – сообщается в публикации.

Представители ведомства добавили, что после инцидента провели дополнительный инструктаж с руководителями пунктов, где проводятся экзамены.

Инцидент произошел в школе на Профсоюзной улице. Во время ожидания одному выпускнику стало плохо. На место прибыли врачи, пострадавшего госпитализировали.

Как рассказали очевидцы, в этот день проходили экзамены по химии и истории. Дети якобы ждали 40 минут на улице, затем в холле регистрация затянулась, а самочувствие некоторых детей также ухудшилось.

Ранее четырех школьников удалили из аудиторий в первый день ЕГЭ.