В стране ЕС заведут уголовное дело по инциденту с беспилотником

Дендиас: уголовное дело заведут в Греции по инциденту с украинским дроном

В Греции заведут уголовное дело по инциденту с найденным морским беспилотным летательным аппаратом Вооруженных сил Украины (ВСУ), только извинений недостаточно. Об этом заявил глава греческого министерства обороны Никос Дендиас во время форума газеты «Икономикос Тахидромос», передает РИА Новости.

«Наличие взрывного устройства в районах судоходства создает очевидную опасность для жизни людей. В греческом уголовном кодексе предусмотрено уголовное наказание, этот вопрос остается актуальным», — указал он.

Министр подчеркнул, что извинения властей Украины касаются политической сферы, но вопрос, кто понесет за инцидент ответственность, остается. По его словам, Минобороны Греции передаст результаты расследования в министерство судоходства, затем их направят в прокуратуру. Решение о наличии состава преступления примет прокурор.

«Если судебные органы Греции придут к выводу, что состав уголовного преступления отсутствует, это в их полномочиях, но меня такое решение удивило бы», — отметил Дендиас.

В мае у берегов Греции обнаружили начиненный взрывчаткой безэкипажный катер, который, вероятно, отклонился от курса.

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